Economía

Área económica especial que impulsa el desarrollo del país

Área económica especial que impulsa el desarrollo del país
ML | El presidente de la República José Raúl Mulino.
Área económica especial que impulsa el desarrollo del país
ML | Visita de empresarios mexicanos para conocer los proyectos.
Área económica especial que impulsa el desarrollo del país
ML | Imagen áerea de la bodegas cerca del aeropuerto.
Redacción
26 de noviembre de 2025
Plan maestro de desarrollo:

ML | Panamá Pacífico se ha consolidado como un centro de innovación, comercio e industria, donde empresas locales e internacionales encuentran un ecosistema para crecer y conectarse con oportunidades globales.

Un proyecto único que cuenta con un marco legal y beneficios únicos en materia fiscal, migratoria, laboral y aduanera, lo que fomenta la competitividad, la atracción de inversión y el crecimiento sostenible.

Es la primera vez que el Estado y la empresa privada trabajan al mismo ritmo y bajo una misma misión: la atracción de inversión extranjera directa para la generación de empleos bien remunerados.

Concebido a largo plazo, requiere un plan maestro de desarrollo. Dicho plan solo ha experimentado variaciones menores, lo que demuestra su robustez en cuanto a prácticas correctas de urbanismo, movilidad y sostenibilidad.

Al Desarrollador Maestro se le asignaron 1,400 hectáreas, 380 hectáreas a la Agencia, de las cuales 370 corresponden al aeropuerto y 10 hectáreas para una Ciudad Gubernamental.

Cuenta con 300,000 m² de bodega y 50,000m2 de oficinas, construidos con una capacidad total de 1 millón de m². En las zonas residenciales se han utilizado 100 para las 2,500 viviendas, con una capacidad final de 20,000 viviendas.

Factores diferenciadores

ML | La zona se encuentre hoy al 100% de su capacidad en bodegas para los próximos tres años, entregando 550,000m2 de bodega al mercado, para garantizar la atracción de las empresas que buscamos para la zona.

La Agencia Panamá Pacífico ofrece a las empresas su Sistema Integrado de Trámites (SIT). Más que una ventanilla única, se trata de un ecosistema donde conviven trece entidades gubernamentales que brindan el apoyo necesario para fiscalizar la zona. Las principales son aquellas que respaldan los incentivos clave que ofrece el área: los aduanales, los laborales, los migratorios y los fiscales, entre otros.

Han creado la Oficina de Sustancia Económica para evaluar a las empresas que requieren medición de sustancia económica. Somos la primera área especial del país en implementar este mecanismo, y trabajamos de la mano con la dirección Sede Empresa Multinacional del Ministerio de Comercio e Industrias, el otro régimen que mide sustancia.

Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico

ML | En conjunto con London & Regional Panamá y la Agencia Panamá Pacífico, se está finalizando un master plan acompañado de un modelo de negocio, para hacer de esta terminal un aeropuerto con capacidad para 15 aviones comerciales y posiciones reservadas para atender contingencias de otros aeropuertos del país y para mover 2,000,000 de pasajeros al año.

Una terminal aérea que mueva carga que generaría valor agregado para la industria de aviación y logística, con el potencial de albergar 400,000 m² en arrendamientos. Contamos con una carta de intención de un operador para construir 50,000 m² de hangares en los próximos dos años, generando 1,500 empleos. Y, manteniendo siempre la visión de Estado.

Tags:
Panamá Pacífico
|
Desarrollo económico
|
Panamá
|