Área económica especial que impulsa el desarrollo del país

ML | Panamá Pacífico se ha consolidado como un centro de innovación, comercio e industria, donde empresas locales e internacionales encuentran un ecosistema para crecer y conectarse con oportunidades globales.

Un proyecto único que cuenta con un marco legal y beneficios únicos en materia fiscal, migratoria, laboral y aduanera, lo que fomenta la competitividad, la atracción de inversión y el crecimiento sostenible.

Es la primera vez que el Estado y la empresa privada trabajan al mismo ritmo y bajo una misma misión: la atracción de inversión extranjera directa para la generación de empleos bien remunerados.

Concebido a largo plazo, requiere un plan maestro de desarrollo. Dicho plan solo ha experimentado variaciones menores, lo que demuestra su robustez en cuanto a prácticas correctas de urbanismo, movilidad y sostenibilidad.

Al Desarrollador Maestro se le asignaron 1,400 hectáreas, 380 hectáreas a la Agencia, de las cuales 370 corresponden al aeropuerto y 10 hectáreas para una Ciudad Gubernamental.

Cuenta con 300,000 m² de bodega y 50,000m2 de oficinas, construidos con una capacidad total de 1 millón de m². En las zonas residenciales se han utilizado 100 para las 2,500 viviendas, con una capacidad final de 20,000 viviendas.