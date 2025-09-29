Panamá inaugura el Business & Investors’ Day 2025 con miras a atraer inversión extranjera

Hoy se inauguró el Panama Business & Investors’ Day 2025 (PBID 2025), evento organizado por la Cámara de Comercio e Industrias Brasil–Panamá, que busca impulsar la integración regional, la atracción de capitales y fortalecer el ecosistema de negocios en el país.

La presidenta del gremio, Janaina Tobia Quisinski, expresó que la misión del PBID 2025, es crear puentes efectivos entre empresas locales y actores globales. “Queremos construir oportunidades reales, conectar a las personas correctas y forjar alianzas de valor para ambos países. Nuestra visión es sumar para que ambas naciones crezcan juntas”, dijo Tobia.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, afirmó que este evento representa una ventana para proyectar la estabilidad económica y el atractivo del país frente al mundo. Chapman mencionó que, “Panamá hoy se posiciona como destino seguro y estratégico para la inversión internacional. En este espacio, queremos demostrar que contamos con marcos sólidos, transparencia y un entorno favorable que respaldan la confianza de los capitales extranjeros”.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, destacó que “la reciente incorporación de Panamá al MERCOSUR como Estado asociado abre una nueva era de oportunidades para nuestros empresarios. Este encuentro será clave para conectar a inversionistas con sectores estratégicos y generar proyectos que impulsarán la competitividad nacional y generarán más empleos”.