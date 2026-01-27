Panamá, epicentro del diálogo por Foro Económico del CAF

El canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció ayer que el Foro Económico Internacional del CAF, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de enero, generará un impacto positivo en diversas actividades de la economía nacional.

Aseguró que para este evento, “se han registrado más de 5,000 personas, se estima que hay 2,500 habitaciones de hoteles ocupadas por al menos dos noches, 700 habitaciones de hotel se han reservado directamente por la organización, hay más de 1,500 servicios de traslados contratados, más de 300 empleos directos generados en logística, producción, seguridad y alimentación; y 800 boletos emitidos directamente por el Foro, con efectos inmediatos sobre el empleo y el consumo”.

Asimismo, Martínez-Acha destacó que “el foro contará con la participación de siete jefes de Estado en funciones y un presidente electo, seis expresidentes, dos premios Nobel de Economía, delegaciones de más de 70 países, más de 240 líderes y expertos globales de 21 países”.

El canciller manifestó que “el foro busca debatir estrategias para incrementar la productividad, promover la inversión y fortalecer la inserción de la región en la economía global; fomentar el financiamiento y la adopción de prácticas de desarrollo sostenible, incluyendo la gestión de recursos naturales y la transición energética, y abordar la transformación digital como motor de desarrollo y modernización productiva”.