Mulino se reunió con dueños de barcos de Japón y anunció reforma a la ley de registro de buques

El presidente de la República José Raúl Mulino, informó a los máximos representantes de la Asociación de Armadores de Japón que el gobierno panameño trabaja en una reforma a la ley del Registro de Buques de Panamá, con el objetivo de facilitar el servicio a sus clientes.

En un comunicado, la Presidencia de la República, indicó que el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, anunció durante la reunión que las tarifas del peaje de la ruta interoceánica no cambiarán hasta septiembre de 2026 y que, cuando llegue ese momento, se abrirá el proceso de consulta que siempre se realiza.

Los anuncios fueron celebrados por el gremio empresarial, entre ellos Hitoshi Nagasawa, quien afirmó que “Panamá, Canal y su registro de naves son una pieza esencial para la industria marítima japonesa, ya que el 50% de la flota de Japón es de bandera panameña y sus barcos frecuentemente usan el Canal de Panamá”, indica el comunicado.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Armadores de Japón, Yukikazu Myochin, manifestó la importancia del Canal para el comercio marítimo internacional y felicitó a Panamá por trabajar en proyectos para garantizar la operatividad de la ruta. Esto en referencia a la pasada temporada de sequía y al proyecto del río Indio, que busca garantizar el agua para el servicio del Canal y el consumo de los panameños.

“Estamos muy agradecidos por la bandera panameña, ya que es un servicio de buena calidad. Tenemos que reconocer que el registro de Panamá es el que más nos apoya y nosotros seguiremos apoyando”, expresó Hirofumi Kuwata, vicepresidente de Mitsui O.S.K. Lines Ltd., empresa parte de la Asociación de Armadores de Japón.Kuwata indicó que, como gremio de armadores, están fomentando la capacitación de tripulantes panameños en los buques de Japón, esto como parte de un programa de desarrollo bilateral.

El director de Marina Mercante de Panamá, Ramón Franco, agradeció la confianza que tienen los armadores de barcos durante la reunión. “Valoramos mucho el apoyo y confianza de Japón”, dijo Franco al explicar que el registro de buques panameño apuesta a los principios de seguridad internacional y de protección al medioambiente.

Mientras que, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, puntualizó que “Panamá será recíproca con la lealtad de los armadores japoneses, asegurando un servicio eficiente y que se adapta a los nuevos retos”.