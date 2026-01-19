Mulino se reúne con presidentes de Suiza y Singapur

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro de alto nivel con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, con quien acordó estrechar las relaciones diplomáticas, tomando en cuenta que el país europeo es el tercer mayor inversionista en Panamá, con un capital de $5.5 mil millones, en los sectores comercial, financiero y la industria manufacturera.

En el inicio de su agenda oficial en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza, Mulino expuso a Parmelin que la reciente integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), el quinto bloque comercial más grande del mundo, posiciona al país como puerta de entrada a la industria farmacéutica suiza hacia Suramérica.

Por la parte suiza, Parmelin destacó su interés en conocer la estrategia de la marina mercante panameña, reconocida como la más grande del mundo debido al potencial logístico del país, junto a su Canal interoceánico. Ello permitió que Mulino destacara los proyectos que se ejecutan en el Canal, como el reservorio de Río Indio, dos megapuertos y un gasoducto.

Ambas partes destacaron la ventaja que dará la reciente apertura de la embajada de Panamá en Berna, además de la solicitud panameña para que Suiza se adhiera al Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal.

Ambos mandatarios recalcaron el interés de impulsar el comercio bilateral, siendo el café el principal producto de las exportaciones de Panamá a Suiza. En tanto, por la parte suiza, los productos que destacan entre las exportaciones a Panamá son los de la industria farmacéutica, relojería, aparatos ópticos, bebidas alcohólicas, entre otros.

Panamá llama a la inversión de Singapur

En el siguiente punto de la jornada, el presidente Mulino sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. En el encuentro, Mulino invitó a los grupos empresariales de este país asiático a desarrollar más las inversiones en Panamá en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística, entre otros, con el objetivo de aprovechar la plataforma de conectividad para acceder al mercado latinoamericano.

Por su parte, el presidente de Singapur se mostró interesado en intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá, volviendo a reflejarse la ventaja que ahora se suma, al ser parte del bloque del Mercosur.

Shanmugaratnam y Mulino coincidieron en la necesidad de realizar una visita oficial a Singapur, en donde pueda darse un encuentro de misiones empresariales para concretar otras oportunidades de negocios.

Como adelanto, también se informó en la reunión de los proyectos del Canal que incluyen dos futuros megapuertos, un tema de gran interés para Singapur. Asimismo, se manifestó el interés de Panamá para que Singapur se convierta en un enclave estratégico en el proyecto de desarrollo de los semiconductores, debido a su alto grado de innovación.

Mulino aprovechó el encuentro para invitar a Shanmugaratnam a que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, como una garantía al comercio mundial.

Durante estas reuniones, el presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.