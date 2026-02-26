Mulino: Panamá ha iniciado una etapa de aceleración de su economía

En los últimos 4 meses del 2025 se crearon en el país 111, 000 nuevos empleos, esta cifra representa 24 mil empleos más que el mismo periodo del año anterior, manifestó este jueves el presidente José Raúl Mulino.

En esta línea, el gobernante destacó que “Panamá ha iniciado una etapa de aceleración del crecimiento económico”.

Añadió que, “las obras viales, las de infraestructura, sumado al sinceramiento económico, la disciplinan fiscal y el uso correcto de los recursos públicos son fundamentales para generar las mejores condiciones de inversión”.

“El país se arregla con orden y trabajo serio, no con populismo ni discursos de barricada. Panamá está avanzando con hechos concretos que han fortalecido la confianza en nuestro país y han sentado la base de una economía más sólida”, destacó Mulino.