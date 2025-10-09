Mulino anuncia fondo de 150 millones de dólares para financiar a las Pymes

El presidente José Raúl Mulino anunció que el Banco Nacional, el BID y el MEF lanzaron el “Fondo de Garantía de Panamá, con 150 millones de dólares, destinados a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas panameñas, el gran motor de la economía del país”.

Sobre este fondo, el gerente general del Banco Nacional de Panamá (BNP), Javier Carrizo, explicó que “es primera vez que se lanza en nuestro país, estructurado por el BID y el MEF. El BNP será el administrador, a través de las instituciones financieras que califiquen, eso incluye bancos, financieras y cooperativas”.

Carrizo explicó que “el máximo de préstamo solicitado es 600 mil dólares y el plazo de los préstamos es hasta 12 años”.

Adelantó que, “el programa inicia con los 150 millones de dólares, pero podría extenderse hasta 900 millones de dólares, en caso de haber demanda suficiente en Panamá”.