Moltó resalta estabilidad y crecimiento de Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, proyectó a Panamá como uno de los centros estratégicos más sólidos y confiables del comercio global, durante su intervención en el foro internacional de The Business Year (TBY).

Durante el evento, el titular del MICI presentó los proyectos del Gobierno Nacional, así como los programas de competitividad y sostenibilidad que impulsa la institución. Además, destacó las ventajas competitivas que posicionan al país como un socio atractivo y seguro para la inversión extranjera.

“Panamá está preparado para asumir un rol protagónico en las cadenas de suministro regionales. Nuestra estabilidad, conectividad y crecimiento sostenido nos consolidan como un socio estratégico en la región”, afirmó Moltó.

El ministro subrayó que “Panamá lidera el crecimiento económico en América Latina, con una proyección del 5.5% anual entre 2023 y 2025, respaldada por una sólida estabilidad macroeconómica y políticas públicas orientadas a la atracción de inversión y diversificación de mercados”.

Asimismo, resaltó que “las exportaciones panameñas alcanzaron B/. 871.7 millones en los primeros ocho meses del año, el nivel más alto en los últimos 15 años, impulsadas por el crecimiento de productos no tradicionales y el fortalecimiento de los regímenes especiales”.