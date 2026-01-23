$!“Mina, puertos e infraestructura”, inversiones claves en Colón y Coclé

Mejorar la infraestructura urbana, turística y logística, rehabilitar las carreteras, desarrollar y ampliar puertos y definir el futuro de la mina, son las principales inversiones que se requieren en la provincia de Coclé y Colón para dinamizar la economía y generar empleos formales, explicaron empresarios.

Los consultados por Metro Libre indicaron que en Coclé, los proyectos prioritarios incluyen la reactivación de la mina de cobre, el restablecimiento del aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato, el proyecto del puerto multimodal de Aguadulce, el impulso al turismo de la Riviera Pacífica, el Valle de Antón y el Copé de La Pintada.

Mientras que en la provincia de Colón están se necesita acelerar y completar inversiones en infraestructura urbana y turística, rehabilitar calles, avanzar en la restauración del Casco Antiguo y del frente marítimo, ampliar la Zona Libre de Colón y desarrollar nuevas terminales portuarias.

Amalia Vásquez, presidenta de la Cámara de Comercio de Coclé, manifestó que es necesario “definir de manera adecuada el tema de la mina, proporcionar incentivos a industrias o empresas logísticas para establecerse en el área que abarca Natá, Aguadulce hasta Divisa”. Además, “poner en marcha el proyecto del Área Económica Especial y Puerto Multimodal de Aguadulce; y fortalecer la seguridad jurídica para la industria de la acuicultura, ya que existen empresas extranjeras con deseo de invertir en la región”.

En tanto, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (FEDECAMARAS), dijo que “hay que reactivar la mina, lo que traerá mano de obra de manera directa e indirecta, impulsar la industria turística en las playas en la Rivera Pacífica y de montañas en El Valle de Antón y El Cope de La Pintada”. Agregó que “también es necesario reactivar el aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato como destino internacional”.

Mientras, Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, destacó que “se requiere acelerar y completar inversiones en infraestructura básica urbana y turística, promover inversiones en proyectos ancla de alto impacto turístico y cultural como museos, centros de experiencia histórica y afrocaribeña, bulevares gastronómicos”.

Por su parte, Ahmed Elneser, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), comentó que “para dinamizar la economía se requiere un enfoque integral que incluya la culminación de obras públicas claves, como la ampliación del Centro Penitenciario Nueva Esperanza y la finalización del Centro de Visitantes de San Lorenzo y Portobelo, que impulsarían el empleo y el turismo”.