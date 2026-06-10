Economía

Miles de jóvenes visitan stand de Cobre Panamá en Expo Vocacional Futuro 360

El evento busca orientar a los jóvenes sobre el mercado laboral. Además que conozcan las oportunidades de empleo con proveedores de la industria minera. La feria se realiza en Soho Mall, en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Miles de jóvenes visitan stand de Cobre Panamá en Expo Vocacional Futuro 360
ML | Estudiantes conocen de la mina con la realidad virtual.
Miles de jóvenes visitan stand de Cobre Panamá en Expo Vocacional Futuro 360
ml | Visistan un stand para conocer sobre los proveedores.
Miles de jóvenes visitan stand de Cobre Panamá en Expo Vocacional Futuro 360
ML | Estudiantes visitan el espacio para conocer el proyecto.
Amalia Quintero
10 de junio de 2026

Cobre Panamá participa en la Expo Vocacional Futuro 360 organizada por el Ministerio de Educación (MEDUCA), que se extenderá hasta mañana, donde estudiantes de diversos centros educativos recorren el espacio de la empresa para conocer las opciones de formación técnica, desarrollo profesional y las oportunidades de empleo que ofrece la industria minera en el país.

Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de la empresa, destacó que la actividad permitirá orientar a los jóvenes sobre las profesiones que demanda la industria y las posibilidades de empleo disponibles. “Tenemos médicos, ingenieros, administración, finanzas, legal, gobierno y más”, señaló Gálvez.

La vocera de la compañía resaltó el impacto de la minería responsable en la generación de empleo y mencionó que “la minería responsable ya ha contratado a más de 2,000 personas en los primeros seis meses para las tareas de preservación”. Asimismo, invitó a los estudiantes a conocer las vacantes y oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el sector.

Representantes de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) y la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) también participan de la actividad.

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