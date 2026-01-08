Los agricultores entran con tractores en París para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur

Los agricultores franceses entraron este jueves en París a bordo de tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de "ilegal".

El Consejo de la UE podría adoptar el viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

"Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen [en las explotaciones], porque ya no será viable", aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.

Pascal, que no quiso dar su apellido, participó en una de las columnas de agricultores que entraron de madrugada en París a bordo de sus tractores para protestar ante monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

"Queremos ser recibidos hoy por la presidenta de la Asamblea Nacional (cámara baja) y el presidente del Senado", aseguró a AFP Bertrand Venteau, presidente de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones de mano dura.

"No estamos aquí para causar problemas", dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia.

"Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión", agregó este productor de remolacha azucarera.

Las autoridades habían prohibido el miércoles por la noche el acceso de tractores a varias zonas sensibles de la capital, especialmente las sedes de la presidencia, del Parlamento, del ministerio de Agricultura o del mercado de abastecimiento de Rungis, entre otros.

"Bloquear parcialmente la [autopista] A13, como ocurre esta mañana, o intentar llegar a la Asamblea Nacional con toda la simbología que eso conlleva, sigue siendo ilegal. El ministro del Interior no lo permitirá", dijo la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El ministerio del Interior indicó a AFP que un centenar de tractores están en París, "pero la mayoría están bloqueados a las puertas de la capital".

Según una fuente cercana, numerosos tractores fueron bloqueados en la región de París y llevados al depósito.

Sin embargo, no son las únicas protestas en Francia de este simbólico sector. Los agricultores, especialmente de la Coordinación Rural, bloquean carreteras en el suroeste y este del país, así como depósitos de combustible.

- Reclamos invernales -

Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y simplicaciones administrativas.

A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal. El gobierno impuso el sacrificio de una vacada cuando se confirma un caso positivo y se opone a una vacunación a nivel nacional.

Respecto al Mercosur, el gobierno enfrenta además la presión de toda la clase política, opuesta a este tratado de libre comercio. El líder conservador, Bruno Retailleau, amenazó el miércoles con una "moción de censura" si Francia dice sí al Mercosur.

Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, logró bloquear la firma del acuerdo en diciembre, gracias al apoyo clave de Italia, Roma podría dar ahora su visto bueno tras nuevas concesiones de Bruselas a los agricultores europeos.

Para intentar apaciguar la ira agrícola, Francia suspendió durante el plazo de un año la importación de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos. Bruselas debe ahora decidir si lo valida.

burs-tjc/avl