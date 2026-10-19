$!Las provincias de Chiriquí, Herrera y Los Santos lideran la producción de berenjena

En Panamá se producen alrededor de 6,820 quintales de berenjena al año para su comercialización, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de este rubro se concentra en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y Herrera. Además, señalaron que en el país se cultivan las variedades: morada globosa, larga y esférica jaspeada.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2025-2026 un total de 29 productores registraron una cosecha de 6,820 quintales de berenjena en una superficie de 8.9, metros cuadrados de hectáreas”.

En tanto, en una publicación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), indicó que la mayor producción de berenjena en el país se concentra entre los meses de mayo y junio.

Asimismo, destacó que “la nueva cultura de alimentación sana, que se está promoviendo en Panamá, ha hecho que la siembra de berenjena no solo se produzca de modo tradicional, sino como cultivo orgánico y con sistemas de hidroponía”. En cuanto a su precio, el IMA resaltó que “en el mercado el saco de este rubro esta entre los B/8.32 el saco de 25 libras”.

En este sentido, Avelino Cortez, vendedor de legumbres en Merca Panamá (en Ciudad de Panamá), dijo que “la berenjena la tenemos a B/.1.50 la libra. Es una legumbre que la gente utiliza mucho para hacerla guisada, frita o rellena. También es buena para preparar comidas saludables y acompañar el arroz o la carne”. Cortez comentó que “hasta donde tengo conocimiento, Panamá también se importa este rubro, desde países como Brasil, Estados Unidos y Vietnam”.