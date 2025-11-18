La venta de autos nuevos creció un 8.5%

Las ventas de autos nuevos en Panamá registraron un aumento del 8.5%, de enero a septiembre de este año. En dicho periodo se vendieron 42,762 unidades, superando la cifra de 39,405 vehículos vendidos el mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

De acuerdo con el INEC, las ventas de autos tipo sedán, coupé, camionetas y hatchback totalizaron las 8,270 unidades, lo que representa una disminución de 3.9%, frente al mismo periodo de 2024, cuando se comercializaron 8,608 vehículos.

En el segmento de automóviles de lujo, se comercializaron 1,726 unidades, un leve incremento de 0.5% en comparación con las 1,718 registradas el año anterior.

En cuanto a los SUV,S que abarcan modelos compactos, pequeños, medianos y grandes, se vendieron 23,433 unidades, un crecimiento del 14.6% respecto a 2024, cuando se vendieron 20,439.

De minivans se colocaron 641 unidades, un aumento de 17.8% frente a las 544 registradas el año pasado.

En el segmento de paneles, se comercializaron 810 unidades, lo que supone un incremento de 10.2% respecto a las 735 registradas el año anterior.

Las ventas de las camionetas pick-up también mostraron un comportamiento positivo, al totalizar 5,952 unidades vendidas, un 4.0% más que las 5,725 registradas en 2024.

En la categoría de busitos, las ventas alcanzaron 465 unidades, reflejando un leve aumento de 0.6% frente a las 462 del año previo.

De igual forma, las camionetas cerraron el periodo con 1,465 unidades vendidas, un alza de 24.8% en comparación con las 1,174 comercializadas durante 2024.

En tanto, la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), resaltó que entre los modelos más vendidos están “Toyota, Kia y Hyundai, Suzuki, Geely, Jetour, Nissan y Mitsubishi”.