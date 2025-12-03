Cultura

La Gloria, el tesoro natural escondido de Panamá Oeste

Este tesoro natural, ubicado en un rincón de Panamá Oeste, es visitado por nacionales y turistas porque combina aventura ligera, paisajes inolvidables y la oportunidad de apoyar el turismo local mientras disfrutan de la naturaleza

@cascadalagloria.capira | Esta cascada se encuentra a solo 2 horas y 40 minutos de la ciudad.
ML | Ruta hacia la cascada.
ML | Sendero en la cascada.
ML | Acampar en la orilla.
Maribel Salomón
03 de diciembre de 2025

La Cascada La Gloria es uno de los tesoros naturales más llamativos de Panamá Oeste, se esconde entre las montañas del corregimiento de El Cacao en Capira. Está rodeada de un paisaje frondoso y un clima fresco de altura, esta es una caída de agua considerada entre las más altas de la provincia y se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y disfrutar de la naturaleza.

Fernando Sánchez, quien es el fundador de los tours @capirita, destacó que esta cascada “es uno de los sitios más completos de Capira porque combina aventura, tranquilidad y un entorno natural que todavía se mantiene puro”. Sánchez recalcó la importancia de planificar el viaje con alguien que conozca la zona, ya que los caminos pueden cambiar según el clima y no siempre están bien señalizados.

Por su parte, el explorador Narciso Delgado, conocido por realizar recorridos en solitario hacia lugares poco visitados, afirmó que La Gloria “es un destino que premia al caminante con vistas espectaculares” y recomendó que para quienes deseen explorar niveles más altos o zonas menos transitadas hacerlo acompañado de guías o conocedores del área, llevar buen calzado, hidratación y respetar los senderos, ya que se trata de un espacio natural.

La Gloria puede ser visitada por familias, jóvenes, parejas y amantes del ecoturismo en general, ya que su grado de dificultad es moderado y permite que personas con distintas condiciones físicas puedan disfrutarla. Además, es un destino accesible, cargado de belleza y perfecto para quienes desean pasar un día diferente.

87
Metros de altura es el aproximado con el que cuenta la cascada.
Actividades

Incluyen bañarse en los pozos, caminar por los senderos que bordean la quebrada.

Subir la cascada para obtener mejores vistas, practicar fotografía de naturaleza.

Dedicar un tiempo a la observación de aves y flora que están alrededor.

Acampar a orillas del agua, hacer picnic y escalar tramos utilizando cuerdas.

¿Cómo llegar a la cascada?

ml | Llegar a la cascada requiere tomar la vía Panamericana en dirección a Capira y luego desviar hacia Buena Vista, entrando por Sorá, hasta alcanzar la comunidad de La Gloria. El último tramo, que conduce a las fincas desde donde inicia el sendero, suele demandar vehículo alto o 4×4 debido a las pendientes y al camino de tierra. Una vez en el punto de entrada, la caminata puede variar entre 10 y 40 minutos dependiendo del nivel de la cascada que se quiera visitar y del ritmo de cada persona.

