$!El Partido Popular no va a ser “bisagra”, según dirigentes

Los aspirantes a dirigir el Partido Popular (PP) apuestan a reforzar las bases del colectivo y a la formación política, para poner fin al tema de ser un grupo “bisagra o segundón”.

Zulphy Santamaría, Richard Killborn, Cirilo Salas, Ismael Lezcano y Daniel Brea (actual presidente), buscan presidir la Junta Directiva del PP.

Brea manifestó que “encontró un partido que estaba en un cuarto intensivo... Espero que este nuevo quinquenio podamos seguir adelante y llevarlo al éxito, con mira a ser la cabeza del gobierno”. El actual presidente indicó que “el PP está fortalecido y que tienen todo en las manos para salir adelante”.

Por su parte, Santamaría resaltó que al partido le hace falta liderazgo y que se han perdido los principios. “Tenemos actualmente una presidencia que no ha sabido mostrar un camino para que la membresía lo siga. Hay muchas cosas pasando en el país y no se ha dado ningún pronunciamiento”.

Killborn indicó que su plan es “reforzar y conversar con las bases del partido. Debemos capacitar y preparar a las personas que quieren usar el PP como plataforma para ser candidatos a cargos de elección popular en los próximos comicios del 2029”.

Los candidatos coincidieron en que en las próximas elecciones pueden llevar un candidato propio a la Presidencia. “Tenemos una propuesta que busca fortalecer el partido y hacerlo una fuerza política con vigencia y con oportunidades de llegar al poder, con un gobierno social cristiano”, manifestó Lezcano.