La producción local de zanahoria supera los 47 mil quintales al año

La producción de zanahoria en Panamá alcanzó los 47,556 quintales al año, de acuerdo con los últimos datos del cierre agrícola de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Según la entidad, la producción de esta hortaliza se concentra en las provincias de Chiriquí específicamente en las zonas de Cerro Punta y Boquete.

El último reporte del MIDA, señala que “un total de 86 productores registraron una cosecha de 47,556 quintales de zanahoria en una superficie de 82 hectáreas”.

En tanto, un informe del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), detalló que la mayor producción de zanahoria en el país se concentra al inicio de la temporada seca, a partir de los meses de mayo y junio.

Asimismo, el IMA destacó que en el mercado nacional se comercializan cinco variedades, Bangor F1, Bradford, Nantes, Chantey y Emperador (Baby Zanahoria). Además reveló que el precio promedio en el mercado está en B/. 21.40 el saco de 50 libras.

Mientras, Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, afirmó que “la mayor parte de este rubro que llega al mercado se produce en Chiriquí. Actualmente, el precio promedio ronda entre B/. 0.60 y B/. 1.00 por libra, dependiendo de la calidad y la temporada”.

Por su parte, Avelino Cortes, vendedor de legumbres afirmó que “la zanahoria tiene alto contenido de vitamina A y carotenoides que contribuyen al mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas. Tiene vitaminas C y B6”. Añadió que “en el país hay una alta demanda porque es un producto muy utilizado por los comerciantes para la preparación de comidas”.