$!La producción de zapallo y calabaza supera los 133 mil quintales al año

En Panamá se producen alrededor de 133,492 quintales de zapallo al año, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de este rubro se concentra en la provincia de Herrera, Chiriquí y Los Santos. Además señalaron que en el país se cultiva el zapallo Ejido 98, Centenario, Criollo, Arjuna F1, Dahifa, Gema de Oro, Butternut Squash, Kabocha y Calabaza de Cuello Largo y otros.

El MIDA detalló que “para el ciclo agrícola 2025-2026 un total de 225 productores registraron una cosecha de 133,492 quintales de zapallo en una superficie de 440.7 hectáreas”.

En tanto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) indicó que “la época de siembra del zapallo comprende los meses de mayo y junio”.

El IMA detalló que “la agricultura y la agroindustria del zapallo fomentan la cultura exportadora posesionándose en los mercados internacionales más exigentes como Estados Unidos, España, Canadá y países del Caribe y Europa”.

En cuanto a los precios, el IMA informó que “el saco de 50 libras de zapallo cuesta B/. 11.10, la caja de 60 libras de calabaza chica B/. 25.83 y la unidad de calabaza grande B/. 4.55”.

Por su parte, Olmedo Núñez, productor de Chiriquí, comentó que “el zapallo se comercializa en el mercado a un precio aproximado de B/. 0.75 a B/. 0.80 la libra, mientras que la calabaza alcanza los B/. 1.02 por libra”. Núñez agregó que este alimento se utiliza en “ensaladas, purés, sancochado, sopas, cremas, postres y como alimento principal de muchos menús”.

Destacó que “contiene bajos niveles de grasa y cero colesterol, ayuda a disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos y derrames”.