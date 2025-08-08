La DGI espera aumentar la recaudación en $50 millones anuales con lotería fiscal

Con la implementación de la lotería fiscal, la Dirección General de Ingresos (DGI) espera incrementar la recaudación fiscal en al menos 50 millones de dólares anuales.

Camilo Valdés, director de la DGI, indicó que “de julio de 2024 a mayo de 2025 nuestros operativos de fiscalización revelaron que el 83% de los comercios visitados incumplían con la normativa de emisión de facturas fiscales. Este es un dato que no podemos ignorar y que demanda atención inferior”.

Valdés comentó que “por esta razón se ha implementado la lotería fiscal, que tiene el objetivo de incentivar a los consumidores a solicitar facturas fiscales, con el fin de combatir la evasión de impuestos y aumentar la recaudación tributaria".

El funcionario detalló que “estos recursos que no están disponibles son los que hacen falta para mejorar nuestros hospitales, fortalecer la educación de nuestros jóvenes, construir mejores carreteras o invertir en programas sociales”.

El próximo 28 de agosto, se realizará el primer sorteo de la lotería fiscal. El mismo sorteará hasta 110 mil dólares en premios, detallaron ayer.

Los datos oficiales revelan que en el año 2023, la evasión tributaria alcanzó los 3 mil millones de dólares, equivalente al 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB).