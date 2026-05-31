La CCIAP apuesta por atraer inversión para dinamizar la economía

Panamá no puede limitarse a esperar que las oportunidades lleguen solas. Debe salir a buscarlas, construirlas y convertirlas en inversión, empleo y crecimiento económico. Así lo manifestó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en su mensaje dominical, donde destacó la importancia de fortalecer la presencia internacional del país mediante alianzas estratégicas y una agenda activa de promoción económica.

Barría resaltó los resultados de una reciente misión oficial y empresarial a Marruecos, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, con participación de representantes del sector privado panameño.

“Marruecos es para África, Europa y Oriente lo que Panamá representa para América Latina. Compartimos una vocación logística, una visión de conectividad y un enorme potencial para desarrollar zonas francas, industria, comercio y servicios de valor agregado”, afirmó.

Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, agencias de promoción de inversiones, empresarios y operadores de plataformas logísticas e industriales, identificando áreas de cooperación que podrían traducirse en oportunidades concretas para ambos países.

Según Barría, la relación entre Panamá y Marruecos trasciende la diplomacia económica y abre espacio para iniciativas en comercio, inversión, logística, turismo, energías renovables, innovación y formación profesional.

“El reto está en pasar de la coincidencia geográfica a la acción económica. Panamá y Marruecos pueden construir un corredor logístico birregional que conecte mercados, facilite el comercio, atraiga nuevas inversiones y fortalezca a nuestras empresas”, señaló.

El dirigente empresarial destacó que para alcanzar ese objetivo será necesario dar continuidad a los acercamientos mediante misiones comerciales recíprocas, encuentros empresariales y acuerdos de cooperación entre las plataformas logísticas e industriales de ambas naciones.

Barría también anunció la participación de la CCIAP en una misión empresarial a Grecia, que acompaña al presidente de la República, con el propósito de reforzar la posición de Panamá en el sector marítimo internacional.

La agenda incluye la participación en Posidonia 2026, considerado uno de los encuentros más importantes de la industria naviera mundial.

“La relación entre los armadores griegos y el registro de buques bajo bandera panameña es histórica y estratégica. Grecia es el mayor armador del mundo y Panamá mantiene el principal registro de buques. Se trata de una alianza natural donde cada país aporta fortalezas complementarias”, indicó.

No obstante, advirtió que Panamá debe fortalecer continuamente su competitividad como jurisdicción marítima mediante mayores estándares de cumplimiento, supervisión técnica, digitalización de procesos, seguridad jurídica y liderazgo en la transición hacia una navegación más sostenible.

“El futuro está en integrar el Canal de Panamá, los puertos, el registro marítimo, la logística, las zonas francas y el bunkering verde como una sola plataforma internacional de servicios”, sostuvo.

El presidente de la CCIAP reiteró que el sector privado continuará trabajando junto al Gobierno Nacional para impulsar una agenda que permita convertir las ventajas competitivas del país en resultados tangibles para la economía.

“Panamá cuenta con conectividad, ubicación estratégica y reputación internacional. Ahora corresponde transformar esos activos en inversión concreta, alianzas estratégicas y crecimiento sostenible”, concluyó Barría.

La Cámara de Comercio reiteró que la promoción internacional del país y la atracción de inversiones seguirán siendo prioridades dentro de su agenda institucional, en un contexto global que demanda mayor competitividad, innovación y capacidad de integración económica.