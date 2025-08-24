La CCIAP acompañará al presidente Mulino a Brasil para fortalecer comercio

Este domingo, 24 de agosto, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunciaron que acompañarán al presidente José Raúl Mulino en la misión oficial a Brasil, junto con un grupo de empresarios panameños.

El presidente Mulino anunció que viajará el miércoles, 28 de agosto, a Brasil para impulsar las ventajas de Panamá en el Mercosur.

“El objetivo central de este viaje es el acercamiento con Mercosur, un bloque que representa un mercado de más de 270 millones de habitantes”, indicaron en un escrito firmado por el presidente del gremio Juan Alberto Arias.

Destacaron que, “para Panamá, esto significa jugar en otra liga. Es la oportunidad de exportar más y mejor nuestros productos, y al mismo tiempo consolidarnos como el hub logístico natural de la región, de sur a norte y de norte a sur. Queremos que lo nuestro llegue más lejos y que lo que pase por Panamá se transforme, se potencie y salga al mundo con valor agregado hecho en Panamá. No se trata de escoger: se trata de sumar, de crecer, de ampliar horizontes y de ganar en todos los frentes”.

“Sabemos que hay sectores con dudas, en especial el agropecuario. Y lo entendemos, es válida su preocupación. Pero seamos claros: no hay malos tratados, lo que hay son tratados mal negociados. Y la única forma de asegurar buenas negociaciones es participando activamente, estando en la mesa y defendiendo lo nuestro”, agregaron.

Resaltaron que, “cada país protege lo suyo; nosotros también debemos hacerlo. Y ahí estaremos, garantizando que los rubros más sensibles de nuestra economía reciban la protección que merecen”.

Además, esta misión abrirá espacio para algo clave: un acercamiento con los propietarios de Chiquita, con el objetivo de impulsar su regreso a Panamá. Una señal de que el país vuelve a ser atractivo para la inversión y la producción.

El mensaje es claro: el mundo empieza a recuperar la confianza en Panamá. Y esa confianza debe transformarse en lo que más necesitan las familias panameñas: empleos y bienestar.

Pero no lo lograremos solos. Este es un reto de corresponsabilidad: Estado y sector privado trabajando para un solo equipo, Panamá. El Gobierno con la conducción y la diplomacia; el sector privado con la visión del mercado, la inversión y la creación de oportunidades. Juntos somos más fuertes, juntos podemos abrir puertas y asegurar que cada paso se traduzca en beneficios reales para el país.

Hoy, Panamá no puede conformarse con mirar los toros desde la barrera. Nos toca ser protagonistas. Definitivamente que el futuro es retador, pero las oportunidades nos llaman con más fuerza. Y Panamá está listo para responder.