La ATP propone un nuevo régimen de incentivos turísticos sin créditos fiscales

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) presentará este martes, 4 de agosto, ante el Consejo de Gabinete, el nuevo proyecto de ley que modificará el régimen de incentivos turísticos. Gloria De León, administradora de la ATP, explicó que la propuesta busca redefinir la estrategia del país para la atracción de inversiones internacionales mediante la eliminación de los cuestionados créditos fiscales e introduciendo un esquema centrado en exoneraciones directas y en la diversificación de la infraestructura nacional.

“La iniciativa reemplazará el marco legal de la Ley 80 de 2012, que expiró el 31 de diciembre de 2025, el cual se enfocaba muchísimo en incentivar la construcción de hoteles o la generación de habitaciones, que era lo que en ese momento hacía falta. Hoy necesitamos medir cuál es el impacto que están teniendo este tipo de exoneraciones sobre el impuesto sobre la renta, el impuesto de inmuebles o aquellos incentivos que se utilizaban para traer materiales destinados a la construcción de nuevos productos turísticos”, dijo De León.

El nuevo borrador, formulado en una mesa técnica entre la ATP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), amplía el abanico hacia productos turísticos complementarios, con especial énfasis en el desarrollo del interior del país y de las zonas rurales.

“Necesitamos medir el impacto que tienen estas exoneraciones. La nueva ley también se enfoca en productos que promuevan la circulación del turista, como marinas, muelles o piscinas de olas. Ya la presentamos al Consejo Nacional de Turismo y a actores de la empresa privada para llevar un texto robusto al Gabinete este martes 4 de agosto, antes de su envío a la Asamblea Nacional”, dijo la ministra.

Uno de los giros centrales de la propuesta es la eliminación de los créditos fiscales. La administración descartó esta figura y la sustituyó por un sistema táctico de exoneraciones aplicables al Impuesto sobre la Renta (ISR), al Impuesto de Inmuebles y a los aranceles de importación de materiales de construcción para nuevos desarrollos.

El enfoque atiende las directrices fijadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien adelantó que se tratará de “una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales para apoyar a particulares”, sino de una normativa concreta que active el capital privado sin hipotecar los recursos del Estado.

El borrador ya fue compartido con representantes de la empresa privada y gremios turísticos para recibir observaciones antes de su trámite en el Órgano Legislativo.

Desde el sector empresarial coinciden en que la ley debe convertirse en un motor para la reactivación laboral y abarcar a todos los estratos productivos.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR), manifestó que “la ley de incentivos es fundamental porque le da facilidades al inversionista para generar plazas de empleo, que es una de las necesidades más apremiantes del país. El Estado debe ser un facilitador de la inversión. Estamos analizando la propuesta para que sea una oferta beneficiosa no solo para las medianas y grandes empresas, sino que alcance a las micro y pequeñas economías, pues todos generamos oportunidades para Panamá”.

Con esta presentación ante el Gabinete, el Ejecutivo busca afianzar un marco normativo competitivo frente a otros destinos de la región, asegurando que la inversión privada sea la que asuma el riesgo y dinamice la economía en las áreas de mayor vulnerabilidad social.