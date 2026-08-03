Congresos comarcales piden debatir futuro de la mina con datos y evitar desinformación

ML | Los presidentes de los Congresos Regionales Nidrini, Kadiri y No Kribo reconocieron la publicación de los resultados de la auditoría integral al proyecto Cobre Panamá como un paso importante para que el país cuente con información técnica, pública y verificable sobre el tema.

En un comunicado, las autoridades comarcales señalaron que aunque la operación minera no se desarrolla dentro de la Comarca Ngäbe Buglé, cualquier decisión sobre su futuro tiene implicaciones para muchas de sus familias.

“Consideramos fundamental que nuestras comunidades conozcan de primera mano el contenido de la auditoría y puedan acceder a información clara, objetiva y sustentada en hechos”, indicaron. Por ello, solicitaron al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes realizar jornadas informativas dentro de la Comarca para explicar los principales hallazgos del informe y responder las inquietudes de la población.

Los presidentes Josué Pedrol, de Nidrini; Jairo Villamonte, de Kadiri; y Máximo Jiménez, de No Kribo, reiteraron su compromiso con un diálogo responsable y transparente que tome en cuenta los aspectos ambientales, técnicos, sociales y económicos que cualquier decisión tendrá para las comunidades de la Comarca y para Panamá.