Jugos de hierbas y frutas sin conservantes, un emprendimiento que apuesta a la salud

Michelle Mong, una emprendedora panameña de 33 años de edad, se dedica a la producción de limonadas de hierbas y frutas, elaboradas sin conservantes ni aditivos, ofreciendo una alternativa saludable a sus clientes.

Mong indicó que la idea de emprender en la venta de jugos se dio para “incentivar a jóvenes y adultos en la importancia de consumir bebidas sanas. Quería hacer algo que motivara a las personas a mantener un cuerpo sano, con salud y vitalidad. Por lo que no utilizo conservantes ni aditivos”.

La emprendedora relató que su negocio inició el 17 de agosto del 2024. Dijo que “antes trabajaba haciendo dulces, pero era agotador, ya que tengo hijos pequeños y necesitaba un trabajo que me permitiera atenderlos y, al mismo tiempo, generar ingresos. Fue entonces cuando a mi esposo se le ocurrió la idea de producir jugos naturales sin azúcar”, por lo que “empezamos a averiguar dónde conseguir los insumos y envases”. La joven comentó que algunas de las limonadas que vende son “remolacha con zanahoria, hierbabuena con limón y fresa, menta, coco, piña y limón con raspadura”.

El precio de sus jugos “va desde B/. 1.50 hasta los B/. 2.50. Pueden localizarla en ferias de emprendedores o en su Instagram: @juicyfresh_michellemong.