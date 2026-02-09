Economía

Jabones y exfoliantes, emprendimiento que promueve el cuidado de la piel

La emprendedora Yanitzia Obeso, dijo que “entre los productos más solicitados por los clientes se encuentran los jabones artesanales, destacados por sus beneficios, así como las mantequillas de baño, un exfoliante que la piel necesita”

Cortesía | Jabón artesanal, mantequilla de baño y aceite corporal.
Cortesía | Jabones artesanales con aceite natural y mantecas. ||
Cortesía | Mantequilla de baño.
Cortesía | Yanitzia Obeso.
Amalia Quintero
09 de febrero de 2026

Yanitzia Obeso es una emprendedora panameña, cuyo deseo de ofrecer productos saludables para la piel la impulsó a crear Kailua, un negocio donde se especializa en la elaboración de jabones, mantequilla de baño y exfoliantes artesanales.

Obeso relató que su emprendimiento inició en 2020. “Al inicio no pensé que se convertiría en lo que es ahora. Después de probar diferentes productos naturales y experimentar un cambio significativo en mi piel, pensé: ¿por qué no elaborarlos yo misma? Quería algo diferente y original. De esa necesidad nació Kailua”, afirmó.

Asimismo, señaló que “la motivación principal fue el deseo de ofrecer productos más saludables, conscientes y accesibles, y de compartir un estilo de vida alineado con el bienestar, el autocuidado y lo natural”.

La emprendedora detalló que entre los productos que ofrece se encuentran “jabones, productos de cuidado corporal, diseñados para limpiar la piel, mantener la hidratación natural, aportar bienestar a través de aromas y texturas y convertir la rutina diaria en un momento de autocuidado”.

De igual forma, explicó que para su elaboración se basa en ingredientes de alta calidad y 100 % naturales, “como aceites vegetales, mantecas naturales, esencias y extractos, así como componentes no tóxicos”.

Finalmente, la joven comentó que los precios de sus productos “van desde los B/.4.00 hasta los B/.33.00, dependiendo de lo que solicite el cliente. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @kailuanatural y por medio del sitio web https://cuanto.app/kailuanatura”.

