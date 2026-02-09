Jabones y exfoliantes, emprendimiento que promueve el cuidado de la piel

Yanitzia Obeso es una emprendedora panameña, cuyo deseo de ofrecer productos saludables para la piel la impulsó a crear Kailua, un negocio donde se especializa en la elaboración de jabones, mantequilla de baño y exfoliantes artesanales.Obeso relató que su emprendimiento inició en 2020. 'Al inicio no pensé que se convertiría en lo que es ahora. Después de probar diferentes productos naturales y experimentar un cambio significativo en mi piel, pensé: ¿por qué no elaborarlos yo misma? Quería algo diferente y original. De esa necesidad nació Kailua', afirmó.Asimismo, señaló que 'la motivación principal fue el deseo de ofrecer productos más saludables, conscientes y accesibles, y de compartir un estilo de vida alineado con el bienestar, el autocuidado y lo natural'.La emprendedora detalló que entre los productos que ofrece se encuentran 'jabones, productos de cuidado corporal, diseñados para limpiar la piel, mantener la hidratación natural, aportar bienestar a través de aromas y texturas y convertir la rutina diaria en un momento de autocuidado'. De igual forma, explicó que para su elaboración se basa en ingredientes de alta calidad y 100 % naturales, 'como aceites vegetales, mantecas naturales, esencias y extractos, así como componentes no tóxicos'.Finalmente, la joven comentó que los precios de sus productos 'van desde los B/.4.00 hasta los B/.33.00, dependiendo de lo que solicite el cliente. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @kailuanatural y por medio del sitio web <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://cuanto.app/kailuanatura" target="_blank">https://cuanto.app/kailuanatura</a>'.