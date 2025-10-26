India y China retoman vuelos comerciales directos mientras buscan estrechar relaciones

India y China reanudaron el domingo los vuelos comerciales directos entre ambos países, tras una suspensión de cinco años, en un movimiento significativo tanto para el comercio como en términos simbólicos para la reconstrucción de las relaciones entre los dos gigantes asiáticos.

El vuelo 6E1703 de IndiGo desde Calcuta aterrizó en la ciudad china de Guangzhou poco antes de las 4H00 locales (20H00 GMT), reanudando oficialmente los enlaces aéreos que habían estado suspendidos desde 2020 debido a la pandemia y a las tensiones geopolíticas posteriores.

Los países vecinos, que son también las dos naciones más pobladas del mundo, siguen siendo rivales estratégicos que compiten por la influencia regional. Sin embargo, los lazos han mejorado gradualmente desde que se enfrentaron en mortales escaramuzas en la frontera del Himalaya en 2020.

El gobierno de India dijo que la reanudación de los vuelos impulsará el "contacto entre personas" y ayudará a la "normalización gradual de los intercambios bilaterales".

Los pasajeros a bordo del primer vuelo, entre ellos muchos indios en busca de oportunidades de negocios transfronterizos, dijeron a la AFP en el aeropuerto de Guangzhou que estaban contentos por lo conveniente de los nuevos vuelos.

"Fue un viaje tan suave y fácil, encantador", dijo Rashika Mintri, una diseñadora de interiores de 44 años de Calcuta. "Podría venir una y otra vez", afirmó.

El acercamiento a Pekín se produce en momentos en que las relaciones de Nueva Delhi con Washington se han enfriado, tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponerle aranceles punitivos del 50% a China.

Asesores de Trump han acusado a India de alimentar la guerra de Rusia en Ucrania comprándole petróleo a Moscú.

Ya existen vuelos regulares entre India y Hong Kong y se espera que en noviembre próximo entren en servicio nuevas conexiones desde Nueva Delhi a Shanghái y Guangzhou.