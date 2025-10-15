INADEH firma alianza con Arizona State University para capacitar a panameño en semiconductores

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) firmó un Memorando de Entendimiento con la Junta de Regentes de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la formación técnica en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

Como resultado, INADEH lanzará nuevos cursos introductorios en microelectrónica y semiconductores, diseñados y asesorados por especialistas de la Universidad Estatal de Arizona. Además de estos cursos, el acuerdo contempla programas de inglés técnico, que permitirán a los participantes e instructores desenvolverse con mayor facilidad en entornos tecnológicos internacionales.

La cooperación entre ambas instituciones incluye también intercambios de docentes, talleres, seminarios, programas conjuntos de formación e investigación, así como actualizaciones técnicas para instructores panameños en áreas como electrónica, electromecánica, mecatrónica y metalmecánica.