Impulsan proyectos de desarrollo para la producción de café

Funcionarios de las Direcciones de Sanidad Vegetal y de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) sostuvieron una reunión con productores de café, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en torno a la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en este importante rubro.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con el Proyecto de Multiplicación de Plantas Sanas de Café, iniciativa que busca garantizar la disponibilidad de material vegetal de alta calidad y libre de enfermedades. Además, se analizaron los avances y próximos pasos del Plan Café, programa impulsado por la Dirección de Agronegocios para potenciar la productividad y sostenibilidad del sector.

El ingeniero Emmeris Quintero, director de Sanidad Vegetal, resaltó la importancia que los productores se inscriban en el Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola, herramienta fundamental para asegurar la inocuidad y calidad del café panameño.

Quintero exhortó a los productores “a cumplir con las normativas establecidas y avanzar hacia la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas, en cumplimiento con la Ley 11, fortaleciendo así la competitividad del café nacional en los mercados locales e internacionales”