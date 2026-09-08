Ilya Espino: “Río Indio es

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El Canal de Panamá impulsa la construcción de un nuevo embalse como parte de una solución integral al problema de disponibilidad de agua en el país a futuro. El proyecto consiste en la creación de un depósito artificial de agua, es decir, un nuevo lago diseñado para captar y almacenar grandes volúmenes durante la época lluviosa y poder utilizarlos en la época seca y en escenarios de sequía. Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) este embalse aumentará la capacidad de almacenamiento hídrico de la cuenca y garantizará la disponibilidad futura del recurso para abastecer a más del 50% de la población panameña, así como a las comunidades aledañas. El agua almacenada también será utilizada para el funcionamiento del Canal y para otras actividades productivas del país en las que el recurso es elemental, como el funcionamiento de hospitales, escuelas, oficinas, comercios y toda actividad que genera fuentes de empleo. La ACP indicó además que el proyecto mejorará la sostenibilidad y competitividad del Canal, asegurando su confiabilidad como ruta para el comercio mundial. El desarrollo de este embalse responde a los efectos de la sequía de 2023, que obligó a reducir más de 2,700 tránsitos y comprometió el suministro de agua para millones de panameños.