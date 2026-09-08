“El reto más grande que tiene Panamá es el agua”, dijo Vásquez al despedirse del Canal

El administrador saliente del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, cerró su gestión destacando el agua como el principal desafío del país y resaltando los avances logrados durante su administración en la cuenca hidrográfica, logística y desarrollo portuario.

Vásquez recordó que desde el inicio de su gestión, el 15 de febrero de 2019, identificó el recurso hídrico como la prioridad nacional.

“El día que fui designado, el 15 de febrero de 2019, indiqué con claridad que el reto más grande que tiene Panamá es el agua. Un país rico en recursos hídricos pero que tiene mucha tarea por cumplir para poder administrarlo. Una vez más, la cuenca hidrográfica es vital para la operación del país”, señaló.

Para Vásquez, cualquier solución hídrica debe ir acompañada de atención social. “No solamente el tema del agua es importante, el tema del desarrollo de una solución hídrica tiene que comenzar con la atención permanente de las comunidades que están en la cuenca y las que se ven afectadas en el desarrollo de estos proyectos. El Corredor Logístico sigue siendo una necesidad adicional para poder hacer un circuito alrededor de la zona logística que se centra en el Canal de Panamá”, indicó.

En materia de comercio y desarrollo, el exadministrador destacó el potencial de las terminales portuarias y el transporte de productos energéticos como motor para una nueva etapa de crecimiento.

“Las terminales portuarias claramente son una oportunidad que tenemos ahora para llevar este país a un nuevo estadio de desarrollo. La capacidad de poder mover productos energéticos a través del Canal de Panamá y sus riberas es una manifestación de una tecnología nueva que se adapta a las condiciones del mundo”, expresó.

Al despedirse, Vásquez dedicó sus últimas palabras al recurso humano de la vía. “Los éxitos del Canal de Panamá se deben al trabajo de más de nueve mil panameños que día a día recogieron la responsabilidad de llevar adelante un concepto, una visión y una transformación importante”, concluyó.