El gobierno ratificó respaldo al Canal para enfrentar retos y ejecutar proyectos

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, ratificó el respaldo del Ejecutivo a la nueva administradora, Ilya Espino de Marotta, y destacó que asume el cargo con el objetivo de liderar los proyectos estratégicos contemplados en la Estrategia 2025-2035 para garantizar la resiliencia y competitividad de la vía interoceánica.

Durante el acto de toma de posesión, el ministro de Asuntos del Canal, José Icaza, señaló que la designación es resultado de un proceso basado en reglas claras y en la evaluación de los perfiles más calificados del país.

“Con esta toma de posesión Panamá demuestra una vez más que sabe relevar el mando de su activo más importante con base en una gobernanza sólida, reglas y procesos claros y una institucionalidad que funciona”, expresó Icaza.

El ministro resaltó que la nueva administradora llega en el momento preciso para darle impulso a iniciativas clave. “La nueva administradora llega en el momento preciso para darle el envión definitivo a proyectos emblemáticos, como el reservorio de Río Indio; los nuevos puertos de Corozal y Telfers; la extensión del corredor logístico y el corredor energético interoceánico”, indicó.

Estos proyectos fueron reiterados por la propia Espino de Marotta como ejes centrales de su gestión. La Junta Directiva aprobó que formen parte de la hoja de ruta 2025-2035 con el fin de asegurar la resiliencia hídrica del Canal, fortalecer la plataforma logística nacional y adaptar la vía a las nuevas dinámicas del comercio mundial.

El reservorio de Río Indio busca garantizar el agua tanto para la operación del Canal como para el consumo humano. Los puertos de Corozal y Telfers, junto con la extensión del corredor logístico, apuntan a consolidar a Panamá como hub logístico regional. El corredor energético interoceánico, por su parte, permitirá el tránsito de productos energéticos aprovechando la posición geográfica del país.

Icaza también reconoció la labor del administrador saliente, Ricaurte Vásquez, a quien agradeció por “saber conducir al Canal y llevarlo adelante a lo largo de varias crisis, como tres sequías y una pandemia”.