Grecia otorga a Chevron la exploración de hidrocarburos en sus costas

Grecia otorgó a un consorcio liderado por la empresa estadounidense Chevron la exploración de hidrocarburos en sus costas occidentales y de la isla de Creta, en el sur, anunció el viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Energía.

La sección griega de la organización medioambiental WWF advirtió en varias ocasiones contra la exploración de hidrocarburos en el mar Jónico debido a la presencia de un parque marino, protegido por la red europea Natura 2000.

Tras una licitación internacional, cuatro zonas situadas al sur de la península del Peloponeso y de la isla de Creta fueron adjudicadas “al consorcio seleccionado [y compuesto] por los grupos Chevron y Helleniq Energy”, un grupo griego, según el comunicado ministerial.

El responsable de esta cartera, Stavros Papastavrou, declaró el jueves a la televisión pública ERT que el Parlamento griego debía aprobar un contrato antes de principios de 2026.

“El objetivo es que los estudios geofísicos comiencen en 2026”, indicó sin precisar por ahora la superficie total de las zonas atribuidas para la exploración.

Además de Chevron, la empresa estadounidense ExxonMobil había manifestado a principios de año su interés por la exploración de hidrocarburos en Grecia en una zona de 36.000 km2 en total.

Ante las quejas de WWF, el ministerio griego aseguró en enero que asignaría un espacio adicional al parque natural y descartó la exploración de un pequeño yacimiento petrolífero frente al puerto de Katakolo, en el mar Jónico.