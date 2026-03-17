Gabinete preautoriza plan para cubrir las necesidades de liquidez del Estado

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el decreto que preautoriza a la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a suscribir estructuras de financiamiento para las necesidades de liquidez estacional del Estado.

El Decreto n.º 1-26, que modifica el Decreto de Gabinete n.º 33 del 6 de agosto de 2024 (a su vez modificado por el Decreto de Gabinete n.º 7 del 4 de febrero de 2025), autoriza la suscripción de estructuras de financiamiento con diferentes entidades financieras locales e internacionales por un monto acumulado y rotativo de hasta 12,000 millones de dólares, en el momento en que se presenten condiciones de mercado favorables para Panamá, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.

Estos fondos permitirían cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado, el pago de otras obligaciones y la realización de operaciones de manejo de pasivos.

“El MEF considera que la estrategia de suscribir estructuras de financiamiento para las necesidades de liquidez estacional del Estado ha sido conveniente, ya que ha permitido recibir de forma constante propuestas del sector financiero local e internacional, generando mayor competencia, así como diversificar las monedas y las fuentes de recursos de la República de Panamá y ejecutar de manera oportuna las estructuras de financiamiento con mejores condiciones para el Estado”, informó la Presidencia.