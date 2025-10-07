Gabinete autoriza al MEF a gestionar enmienda al acuerdo de capitalización entre los socios de AES Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que gestione la Enmienda N° 1 al Acuerdo de Capitalización entre los socios mayoritarios de la Empresa AES Panamá, S.R.L.La Resolución N°119-25 aprobada hoy por el Gabinete autoriza el compromiso del Estado en capitalizar a la empresa AES Panamá, por un monto de hasta $100,109,000.00, durante las vigencias fiscales 2023, 2024, 2026 y 2027.

El aporte correspondiente a la vigencia fiscal 2023 y 2024 se realizó a cargo de la cuenta de la Partida Presupuestaria N° G.101682225.001.701, y para los aportes correspondientes a las vigencias fiscales 2026 y 2027, el Estado se compromete a contar con la disponibilidad presupuestaria en las partidas presupuestarias correspondientes, para cumplir con los aportes a capital de dichas vigencias fiscales.

Por su parte, AES Global se compromete a capitalizar a la empresa AES Panamá, por un monto de hasta $97,343,000.00, dentro del primer semestre de las vigencias fiscales 2023, 2024, 2026 y 2027, respectivamente.

En febrero de 2023, la Asamblea de Socios de la empresa AES Panamá, S.R.L autorizó el Plan Actualizado de Capitalización de AES Panamá, S.R.L. y que consiste en que el Estado y AES Global Power Holding, BV (los “Socios Mayoritarios”). Se comprometieron a realizar una inversión o capitalización de hasta $198,391,000.00, en el “Proyecto Generadora de Gatún”, mediante la adquisición, por parte de AES Panamá, S.R.L., del 49% de las cuotas de participación de la sociedad AES Latin America, S. de R.L. en la sociedad Group Energy Gas Panamá, y la realización por AES Panamá, S.R.L. de futuros aportes de capital que requiera Group Energy Gas Panamá, SRL, para el desarrollo del referido proyecto. Tras el atraso en la operación, el pasado 15 de mayo la Asamblea de Socios de AES Panamá aprobó enmendar el calendario de Capitalizaciones para las Partes involucradas.

Por ello, el Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2025, emitió opinión favorable a la solicitud para autorizar la celebración de la Enmienda N°1 al Acuerdo de Capitalización suscrito por el MEF y AES Global Power Holding, BV, para cumplir con el Plan Actualizado de Capitalización.