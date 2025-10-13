Frutas deshidratadas, producto artesanal como una alternativa de snack saludable

Ashley De Gracia, una joven de 24 años apasionada por la cocina, decidió transformar ese gusto en un proyecto propio. Así lanzó su emprendimiento especializado en productos artesanales y naturales, llamado “Casa Conserva”.

De acuerdo con la emprendedora, “la fruta deshidratada es el producto estrella y el favorito de nuestros clientes”. Y añadió: “Además, conservamos vegetales orgánicos utilizando únicamente ingredientes naturales como vinagre y especias seleccionadas”.

La joven de Cabra, al este de la ciudad de Panamá, contó que lo que diferencia a sus productos “es que respondemos a una necesidad real de las personas: tener opciones más saludables y naturales. Cada vez más clientes buscan alternativas conscientes para disfrutar de snacks y cuidar su alimentación. Nuestra fruta deshidratada es 100 % fruta real, sin conservantes artificiales ni aditivos”.

Ashley explicó que los precios de los productos comienzan desde $5.00. También ofrecen ventas al por mayor, especialmente para negocios de coctelería y garnish de bebidas, con presentaciones grandes de fruta deshidratada ideales para bares, restaurantes, cafeterías, pastelerías y eventos. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @casaconservapty.