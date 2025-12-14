Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

La presidencia de Francia pidió a la máxima autoridad de la Comisión Europea un “aplazamiento de la revisión del acuerdo” de libre comercio con el Mercosur, al constatar que “no es suficiente para proteger a los agricultores franceses”, indicó este domingo el entorno de Emmanuel Macron.

“Sobre el Mercosur, el presidente de la República constata que, a esta altura, (el acuerdo) no es suficiente para proteger a los agricultores franceses. Las exigencias francesas no se han cumplido. Por ello, en línea con la posición del Gobierno, ha pedido a la presidenta de la Comisión un aplazamiento de la revisión del acuerdo”, según esta fuente.

Antes de esta declaración, la oficina del primer ministro había indicado que Francia solicitó el domingo a la Unión Europea postergar los “plazos” previstos para la firma del acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que “no están dadas las condiciones” para una votación de los Estados.

El Mercosur y la Unión Europea anunciaron en diciembre de 2024 que concluyeron las negociaciones para un acuerdo entre los bloques, pero para entrar en vigor este compromiso debe ser refrendado por una mayoría de miembros de la UE.

Francia lidera el grupo de países europeos reticentes a firmar el acuerdo que ambos bloques negocian desde hace dos décadas.

“Francia solicita que se posterguen los plazos de diciembre para continuar el trabajo y obtener las medidas de protección legítimas de nuestra agricultura europea”, explicó el despacho del primer ministro, Sebastien Lecornu.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere firmar este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el próximo sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

- “No están dadas las condiciones” -

Para ello, el bloque europeo debe obtener el visto bueno de los Estados miembros durante esta semana.

“Mientras se anuncia una cumbre del Mercosur para el 20 de diciembre, está claro en este contexto que no están dadas las condiciones para ningún voto (de los Estados europeos) sobre una autorización de firma del acuerdo”, advirtió el Ejecutivo francés.

La Comisión Europea anunció en septiembre un mecanismo de “seguimiento reforzado” para los productos agrícolas expuestos a este acuerdo como la carne bovina, de aves, el arroz, o el etanol y la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de una desestabilización.

Antes de pronunciarse, los países del bloque de los 27 esperan el resultado de una votación del Parlamento Europeo el martes sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses.

Antes de la declaración del Ejecutivo francés, el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, afirmó en una entrevista publicada este domingo por el diario alemán Handelsblatt que “en su forma actual, el tratado no es aceptable”.

Según Lescure, la obtención de una “cláusula de protección fuerte y eficaz” forma parte de las “tres condiciones” de Francia antes de dar su conformidad.

La segunda es que las normas aplicadas en la UE para la producción “deben aplicarse también a la producción en los países socios”, dijo el ministro, y la tercera son “controles en la importación”.

El tratado de libre comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos europeos a los países del Mercosur, a cambio de facilitar la entrada de carne, azúcar, arroz o soja sudamericanos.

El acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes, si se aprueba.