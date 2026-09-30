Fondas ajustan precios por alza del combustible

a.Quintero | Los costos de operación de las fondas han aumentado más del 70% debido al alza del combustible que ha encarecido alimentos y materia prima que utilizan para elaborar sus platos. Una situación que presiona los gastos y afecta las ganancias. Para hacer frente a este impacto, los propietarios han tenido que ajustar los precios de los platos, disminuir las porciones y cambiar el menú.

Propietarios y administrados de fondas indicaron que el arroz con sopa, que anteriormente costaba B/.3.50, ahora tiene un valor de B/.4.00 y B/.5.00. Mientras que el arroz con poroto y pollo guisado pasó de B/.4.50 a entre B/.5.25 y B/.6.00, dependiendo de la presa; Y un plato con pescado puede oscilar entre B/.7.00 y B/.10.00.

Kathiana Arosemena, dueña de la fonda Concolon, en La Morelos, Tocumen, dijo que “con el alza del combustible y el fenómeno de El Niño, productos como los vegetales y los de limpieza han aumentado de precio, generando un impacto de alrededor del 60% en los costos de operación”.

Arosemana afirmó que “el panorama nos ha obligado a ajustar un poco el costo de los platos para poder cubrir esos gastos. Por ejemplo, un plato de arroz con sopa que antes costaba B/.3.50 ahora está en B/.4.00, mientras que el arroz con poroto y pollo guisado pasó de B/.4.50 a B/.5.25”.

La propietaria del negocio dijo que han tratado que estos aumentos “no sean tan excesivos para no afectar demasiado a los clientes”.

Juan José Miranda, propietario de la Fonda Tiki, ubicada en el distrito de San Miguelito, indicó que “los vegetales se han encarecido y cada día los precios están más altos. No es como antes que tenían como un estándar. No es nada económico ni sostenible para las personas”.

Miranda detalló que “los costos de operación se han elevado alrededor de un 30%, por lo que hemos tomado medidas para mitigar la situación, como estandarizar los costos de las comidas como las del pollo, carne molida, patitas. Y lo que es chuleta ya no se puede vender porque son costosos”.

Asimismo, destacó que “no solo tenemos el costo del combustible y el fenómeno climático, sino que también está el servicio de luz que subió casi un 40% y nos está consumiendo el aumento por todos lados”.

Por su parte, Nicolasa de León, propietaria de una fonda en el Mercado San Felipe de Neri, señaló que “todo lo que es negocio aquí en Panamá está golpeado porque los costos de los productos se disparan”.

De León dijo que “los costos operativos se han elevado alrededor de un 70%, por lo que hemos tenido que buscar opciones más económicas, reducir las porciones y cambiar algunos productos para poder mantener los precios”. Además que “si vendes una corvina, tienes que ofrecerla a B/.7.00 o B/.10.00 bien acompañada, por eso hemos optado por productos más económicos, como la sierra”.

Comentó que han tenido que bajar los precios, “porque la gente se queja de que no hay plata. Antes vendía un bistec con hígado a B/.4.00 y ahora lo he tenido que bajar a B/.3.50 para poder venderlo”.