El Pacífico mexicano resiste al paso del huracán Polo

Calles inundadas, árboles caídos, ventanas rotas pero ningún muerto ni herido grave. Los pueblos mexicanos a orillas del Pacífico, altamente expuestos a la llegada del huracán Polo, resistieron el martes el paso del poderoso ciclón.

Polo tocó tierra justo en el límite entre las categorías 2 y 3 sobre 5 en la escala Saffir Simpson. Lo hizo a la altura del estado de Baja California Sur, donde las autoridades no reportaron hasta ahora ningún fallecido.

Puerto San Carlos es una pequeña localidad de 6.000 habitantes que vive principalmente del turismo: pesca y avistamiento de ballenas. Tiene casas humildes, algunas de bloque, otras de madera y techo de lata, que se mantuvieron en pie en medio de las ráfagas de viento que se anunciaban con fuertes silbidos.

No había luz y algunas calles terminaron inundadas en parte por la ruptura previa al huracán de varios tramos de una barrera de arena que servía de contención al mar.

Un equipo de la AFP se dirige a Las Barrancas, donde pasó el ojo del huracán y los daños en principio fueron más severos.

- La virgen "cuida mi casa" -

Eloísa Herrera pasó el huracán en casa de su hija en San Carlos. "No se me fuera a caer la casa encima", dijo.

Eso no pasó. La estructura de madera y techo de lata volvió a resistir el embate de un ciclón. Lo hizo también en 2009 cuando Jimena arrasó el pueblo.

El viento tumbó un cerco donde guardaba sus tres gallinas. También derribó los árboles frutales que tenía en el jardín de la parte trasera.

En el portal de su vivienda, una imagen grande de la virgen de Guadalupe resistió al viento. "Ella cuida mi casa", dice esta mujer de 77 años mientras limpia un poco.

A pocos metros, Víctor García recogía las ramas de los árboles que cayeron sobre su vivienda. No estaba tan preocupado por Polo. "Ya tenemos experiencia con tres, cuatro huracanes".

"Casi no trajo agua, fue más viento", apuntó. Una gran inundación era la principal preocupación en este pueblo, propenso a las crecidas de la marea.

Un helicóptero de la Marina sobrevolaba la zona para evaluar los daños.

Baja California Sur es una de las zonas de México más expuestas en la temporada de ciclones, que este año se prevén más intensos por el fenómeno de El Niño.

Polo se mostró errático desde el inicio, con cambios de intensidad repentinos, pasando de categoría 4 a 5 en varias ocasiones antes de llegar a la costa y seguir su paso al México continental.

Llegó como huracán categoría 1 a Guaymas, Sonora.

En paralelo, los meteorólogos vigilan a Rachel, una tormenta tropical con potencial de fortalecerse y que debe terminar igualmente en esta península situada al noroeste de México.

- "Ninguna pérdida humana" -

Las fuerzas militares desplegaron casi 7.000 efectivos en Baja California Sur, donde además se suspendieron clases y trabajo presencial para empleados públicos. Tampoco hay actividad marítima ni acceso a playas.

Algunos pobladores de Puerto San Carlos se refugiaron en un albergue instalado en la escuela secundaria, otros decidieron evacuar el pueblo.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, dijo que unas 700 personas acudieron a los albergues habilitados.

"El paso del huracán en Baja California Sur nos ha dejado lluvias, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy", dijo al conectarse por videollamada a la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La gente es atendida, aún siguen algunos refugiados", añadió. "No tuvimos mayores problemas para atender a toda la gente que quiso refugiarse".