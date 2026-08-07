“Flexibilizar créditos”, clave para dinamizar a las MiPymes

Eliminar la burocracia, facilitar el acceso a financiamiento cuidando el nivel de riesgo y apoyar en la formación del capital humano, son algunas de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así lo aseguró Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECÁMARAS).

La empresaria explicó que la desaceleración económica en los comercios es cada vez más evidente. “El comercio ha bajado los niveles. Ahora mismo usted va a los malls y ve que la gente va a pasear, pero no a comprar, porque no tiene el dinero para gastar”, dijo Jiménez. Añadió que “el desempleo y la alta informalidad, especialmente en las provincias, reducen el poder adquisitivo de los consumidores e impacta directamente las ventas de las MiPymes”.

La líder de FEDECÁMARAS sostuvo que esta realidad debe visibilizarse, ya que las MiPymes desempeñan un papel fundamental en la generación de empleo. “Cada vez que cierra una empresa se pierden dos o tres empleos, y ese es el problema que tenemos”, manifestó.

En materia de financiamiento, Jiménez expresó que uno de los principales obstáculos es el limitado acceso al crédito. “Estamos mal, porque los financiamientos están amarrados a parámetros muy rígidos para poder acceder al dinero disponible”, indicó.

Frente a este escenario, reiteró que “es urgente eliminar las excesivas regulaciones que frenan la actividad económica, fortalecer la capacitación del capital humano y promover que la banca desarrolle productos financieros más flexibles para las MiPymes, sin descuidar los niveles de riesgo”.

De acuerdo con Jiménez, estas acciones “permitirán fortalecer el tejido empresarial, evitar el cierre de más negocios y contribuir a la recuperación económica y la generación de nuevos empleos en el país”.