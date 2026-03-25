$!Fletes marítimos al alza

Empresarios del sector marítimo, logístico y portuario aseguraron que el alza en los precios del combustible ha generado un incremento en los fletes marítimos, que son el costo del servicio de transporte de mercancías por mar.

Los especialistas detallaron que este aumento encarece los costos operativos a lo largo de toda la cadena logística; lo que podría impactar en el costo final de los productos que llegan al país.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), indicó que “el aumento de combustibles que está entre los $92 a $102 el barril, afecta el tema del flete para los importadores y exportadores”. Añadió que “las situaciones geopolíticas y la inflexión en el estrecho de Ormuz han redireccionado las rutas”.

Gómez señaló que “algunos armadores están optando por rutas más eficientes, lo que ha incrementado entre cuatro y cinco los tránsitos diarios por el Canal de Panamá en comparación con años anteriores, reforzando su papel como ruta confiable”. Recalcó que “tenemos que mantenerlo de esa manera y asegurar que nuestras vías se mantengan eficientemente habilitadas”.

En tanto, Ricardo Lince Boyd, presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), explicó que “la situación que se está registrando en Medio Oriente está afectando, principalmente, la ruta hacia el continente asiático, por lo que en Panamá tiene efectos secundarios que ya estamos observando”.

Lince comentó que “tenemos retos. Uno de ellos es el costo del combustible, que va a elevar toda la cadena. Los fletes van a costar más, al igual que el transporte marítimo”.

Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), manifestó que “es muy temprano para determinar si esto afectará el volumen de movimiento, ya que la carga que estamos recibiendo corresponde a operaciones previamente programadas. Todo dependerá de cuánto se extienda en el tiempo”. Añadió que “en estos casos recomendamos a la industria logística activar las cláusulas de combustible para proteger los márgenes de ganancias”.

Por su parte, Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) dijo que “en el caso de Panamá, el efecto directo en el consumidor tiende a ser más moderado en comparación con otros países debido a que una parte significativa del flujo de carga que manejamos proviene de Asia, por lo que el impacto se concentra principalmente en el aumento de los fletes marítimos asociado al costo del combustible”.