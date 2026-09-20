Fitch Ratings mejora la perspectiva de ETESA a Positiva

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que Fitch Ratings le otorgó la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera de ‘B’ y cambió su perspectiva de estable a positiva.

Mediante una nota de prensa, Etesa señaló que esta revisión representa una “clara” señal favorable sobre la evolución del perfil crediticio de ETESA y refleja, de acuerdo con Fitch Ratings, factores asociados a la evolución de la calificación soberana de la República de Panamá, la relación de la empresa con el Gobierno y las expectativas sobre el fortalecimiento de su calidad crediticia.

Asimismo, Fitch Ratings reconoce la importancia estratégica de ETESA dentro del sistema eléctrico nacional, así como su papel fundamental en el desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

De igual manera, la agencia destaca la posición de liquidez de ETESA y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras, elementos que contribuyen a respaldar el perfil financiero de la empresa.

Por otra parte, recientemente S&P Global – National Ratings también modificó la calificación de la emisión de bonos de ETESA por US$300 millones a ‘paAAA’, con perspectiva estable, nivel que corresponde al máximo de la escala nacional de S&P Global para Panamá.

En esa misma línea, la evaluación de S&P Global destaca, entre otros factores, el respaldo del Gobierno de Panamá, la importancia estratégica de ETESA, su posición como operador exclusivo de la transmisión eléctrica nacional, su adecuada liquidez y su acceso a los mercados de capital y deuda.

Al respecto, el gerente general de ETESA, Ing. Roy Morales, puntualizó que la calificación con perspectiva positiva es el resultado de una gestión que trabaja con compromiso, planificación y enfocada en objetivos claros.

En ese contexto, Morales señaló: “En ETESA existe todo un equipo de mujeres y hombres que trabajan desde distintos ejes, comprometidos con el desarrollo del país y con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad e ininterrumpido”.