Fiscalía Anticorrupción realiza operativo E-Tax 2.0

Allanamientos simultáneos con el fin de recabar indicios en una investigación relacionada con delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron realizados por personal de la Fiscalía Anticorrupción junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias se desarrollaron en Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Centro, logrando la ubicación de personas y de indicios relacionados con esta investigación. Fueron aprehendidas 4 personas (2 exfuncionarias y 2 particulares), informaron las autoridades.

La investigación inició el 27 de abril de 2023 por denuncia presentada por la Dirección General de Ingresos y guarda relación con unas resoluciones que se crean en el sistema E-Tax para el reconocimiento de créditos fiscales dentro del procedimiento y trámite por compra e instalación de equipos fiscales.

Las exfuncionarias están señaladas en la investigación por supuestamente crear en el sistema E-Tax 2.0 créditos fiscales ficticios, que se ceden a una empresa intermediaria, y esta a su vez a una empresa aseguradora que procede a hacer el pago por la cesión de esos créditos. Otro de los señalados se notifica de la cesión de la empresa como abogado, sin embargo, no cuenta con la idoneidad para ejercer.