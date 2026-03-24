Economía

Expertos advierten un “desgaste progresivo” tras la falta de ocio

Expertos advierten un “desgaste progresivo” tras la falta de ocio
Pixabay | Una caja de palomitas de maíz en una sala de cine vacía.
Expertos advierten un “desgaste progresivo” tras la falta de ocio
ML | Diputado Roberto Zúñiga.
Expertos advierten un “desgaste progresivo” tras la falta de ocio
ML | Diputado Carlos Saldaña.
Lineth Rodríguez
Gina Arias Rivera
24 de marzo de 2026
Alza del combustible asfixiaría los espacios de salud mental en Panamá, expertos

El incremento sostenido en el precio del combustible y el costo de vida no solo vaciaría las billeteras de los panameños, sino que podría generar una crisis silenciosa en su bienestar emocional. Psicólogos advierten que la reducción de las actividades recreativas, forzada por la economía, podría empujar a la población hacia un estado de agotamiento y frustración.

Para Christian Francisco Tejeira, presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, el problema radicaría en la pérdida del equilibrio. “Cuando el tiempo de ocio se reduce, terminamos acumulando tensiones sin poder procesarlas adecuadamente por falta de descanso real”, explica. Según Tejeira, el encarecimiento del transporte obligaría a las personas a salir menos, convirtiendo la rutina en un ciclo exclusivo de tareas y deberes, lo que impacta directamente en la salud física y emocional.

Por su parte, el psicólogo Edgar Valderrama señala que la falta de estos espacios derivaría en un “agotamiento emocional”. La recreación, ya sea en familia o en soledad, no es un simple pasatiempo, sino una herramienta biológica. “Los momentos de ocio ayudan a ‘desinflamar’ el cerebro y el sistema nervioso, permitiéndonos salir del modo automático y manejar el estrés que generan ciertas profesiones”, afirma Valderrama.

De la frustración al desgaste

Finalmente, el psicólogo Jairo Grael destaca que el impacto sería “directo”. La sensación de que el salario, que antes cubría lo básico y el entretenimiento, ahora solo alcanza para comida y transporte, crea una sensación progresiva de desgaste. “Comienza a aparecer la frustración e incertidumbre”, advierte Grael, subrayando que el descanso no es un lujo, sino un componente esencial para el equilibrio humano.

50
centésimos más al pasaje aumentarían transportistas del Oeste.
Medidas que mitiguen

l.Rodríguez | El diputado Roberto Zúñiga manifestó que el “alza internacional del petróleo es un tema que debemos abordar con responsabilidad y visión de país. Desde la Asamblea Nacional debemos promover espacios de análisis y coordinación para evaluar medidas que mitiguen su impacto en el costo de vida”.

Para Zúñiga, “Panamá necesita avanzar en eficiencia del transporte, mejor logística y una estrategia de seguridad energética que reduzca nuestra dependencia del petróleo”.

Buscar herramientas

l.Rodríguez | El diputado Carlos Saldaña está anuente del impacto del alza en el combustible, “ya que encarece la producción, el transporte y, en consecuencia, el precio final de los alimentos. Esto golpea directamente al productor y al consumidor”.

Saldaña propone “evaluar herramientas financieras que alivien la carga al productor panameño. Es necesario revisar con lupa las condiciones bancarias a las que están sometidos nuestros productores, para ver cómo apoyarlos y, en consecuencia, evitar el encarecimiento de los alimentos”.

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