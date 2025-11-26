En diciembre presentarán primer informe de auditoría a la mina

ML | El director nacional de Recursos Mineros del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Alfredo Burgos, indicó que a principios de diciembre se debe estar presentando el primer informe de la Auditoría Integral a la mina de cobre, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

“La auditoría integral deber estar terminando a finales de febrero, ya revisada y todo. Esperamos que toda esa información nos sirva para asegurarnos de cómo se desarrolló esa mina y podamos tomar decisiones”, dijo Burgos.

Asimismo, Burgos comentó que, en caso de una reapertura de las operaciones mineras, “se calcula que tomaría entre un año y medio o dos para alcanzar nuevamente el nivel operativo que se tenía en 2023”. Sin embargo, advirtió que “esto dependerá de los resultados de los estudios y trabajos de mantenimiento, ya que el equipo lleva más de un año detenido”.

Burgos también explicó que, “a partir de la auditoría y del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), la empresa minera aumentó su personal, incorporando aproximadamente mil trabajadores adicionales”.