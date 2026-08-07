Empresarios: La minería puede impulsar el desarrollo de Coclé

La minería desarrollada bajo estándares de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad puede convertirse en una palanca para el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo regional de Coclé. Esa fue la principal conclusión del foro “Coclé Productivo: Minería y Oportunidades para el Desarrollo Regional” realizado en Penonomé por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara de Comercio de Penonomé.

Los participantes coincidieron en que Penonomé, Aguadulce y La Pintada tienen el potencial de posicionarse como hub logístico y provincial articulador de la cadena de valor minera. Por su ubicación central y conectividad a través de la Carretera Panamericana, Penonomé puede concentrar servicios de logística, provisión, desarrollo empresarial y formación de talento vinculados a la actividad minera.

Entre las conclusiones del foro se destacó la necesidad de fortalecer los encadenamientos productivos para que las PYMES y proveedores locales de Coclé se integren a la minería. También se planteó la urgencia de invertir en infraestructura y conectividad, impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.

En el plano económico se concluyó que la minería genera un efecto multiplicador en la provincia a través del empleo directo e indirecto y del impacto en sectores clave. El análisis proyecta escenarios de mayor inversión y crecimiento para Coclé si se dan condiciones de certeza jurídica y confianza.

Para los organizadores, la visión es clara: con una minería responsable, Penonomé puede consolidarse como el centro administrativo, comercial y de servicios que articule el desarrollo productivo de toda la provincia.