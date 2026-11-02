Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones

Yadira De Espino y Anabel Espino, madre e hija, unieron su creatividad y sus conocimientos en diseño y costura para crear “Mundo Para Peluditos”, un negocio dedicado a la confección artesanal de ropa para mascotas para ocasiones especiales.

De Espino explicó que el emprendimiento inició en octubre de 2022 y que su creación estuvo motivada por “el amor por los animales, el conocimiento en diseño, la costura, la creatividad y el deseo de construir un negocio propio que ofreciera productos originales para las mascotas”.

En cuanto a su oferta, la emprendedora comentó que entre los atuendos que confecciona están “ropa casual, navideña, atuendos típicos panameños para que las mascotas luzcan hermosas en fiestas patrias y eventos, además de confecciones especiales por solicitud del cliente para celebraciones familiares como bodas, quinceaños, sesiones de fotos y cumpleaños”.

Sobre el proceso de elaboración, De Espino explicó que cada diseño “es 100% confeccionado artesanalmente, lo que permite crear piezas únicas para que los peluditos formen parte de nuestras tradiciones y eventos especiales”.

La emprendedora destacó que para la elaboración de sus diseños utiliza “diferentes telas, usualmente licra de algodón para suéteres, pijamas y vestidos”. Manifestó que “varía según cada diseño, procurando que las prendas sean cómodas, atractivas y apropiadas para las mascotas. En el caso de los atuendos típicos se utilizan las telas originales y autorizadas”.

Respecto a los costos, De Espino detalló que estos varían según el diseño y los detalles de cada confección. “Los suéteres casuales cuestan desde B/. 5.00, mientras que los atuendos típicos tienen precios desde B/. 15.00. En tanto, los diseños personalizados para eventos especiales parten de B/. 35.00, dependiendo de su complejidad y de los materiales utilizados”.

Los interesados en adquirir las prendas pueden hacerlo a través de su tienda virtual www.mundoparapeluditos.com, por Instagram en @mundoparapeluditos y vía WhatsApp. También detallaron que cuentan con un punto de venta en Perrilandia, en San Francisco, calle 73 Este, ciudad de Panamá.