Economía

Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones

Según Yadira De Espino, una de las propietarias del negocio, los atuendos más solicitados por sus clientes son los trajes típicos, especialmente durante noviembre por las fiestas patrias, seguidos de los diseños navideños para fin de año

Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones
Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones
Cortesía | Un perro en una sesión de fotos con un atuendo típico elaborado por las emprendedoras Yadira De Espino y su hija Anabel Espino.
Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones
Cortesía | Una mascota luce una pollera con detalles naranja.
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Cortesía | Una gata posa con una pollera en un jardín.
Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones
Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones
Emprendimiento engalana a las mascotas con atuendos que resaltan las tradiciones
Amalia Quintero
02 de noviembre de 2026

Yadira De Espino y Anabel Espino, madre e hija, unieron su creatividad y sus conocimientos en diseño y costura para crear “Mundo Para Peluditos”, un negocio dedicado a la confección artesanal de ropa para mascotas para ocasiones especiales.

De Espino explicó que el emprendimiento inició en octubre de 2022 y que su creación estuvo motivada por “el amor por los animales, el conocimiento en diseño, la costura, la creatividad y el deseo de construir un negocio propio que ofreciera productos originales para las mascotas”.

En cuanto a su oferta, la emprendedora comentó que entre los atuendos que confecciona están “ropa casual, navideña, atuendos típicos panameños para que las mascotas luzcan hermosas en fiestas patrias y eventos, además de confecciones especiales por solicitud del cliente para celebraciones familiares como bodas, quinceaños, sesiones de fotos y cumpleaños”.

Sobre el proceso de elaboración, De Espino explicó que cada diseño “es 100% confeccionado artesanalmente, lo que permite crear piezas únicas para que los peluditos formen parte de nuestras tradiciones y eventos especiales”.

La emprendedora destacó que para la elaboración de sus diseños utiliza “diferentes telas, usualmente licra de algodón para suéteres, pijamas y vestidos”. Manifestó que “varía según cada diseño, procurando que las prendas sean cómodas, atractivas y apropiadas para las mascotas. En el caso de los atuendos típicos se utilizan las telas originales y autorizadas”.

Respecto a los costos, De Espino detalló que estos varían según el diseño y los detalles de cada confección. “Los suéteres casuales cuestan desde B/. 5.00, mientras que los atuendos típicos tienen precios desde B/. 15.00. En tanto, los diseños personalizados para eventos especiales parten de B/. 35.00, dependiendo de su complejidad y de los materiales utilizados”.

Los interesados en adquirir las prendas pueden hacerlo a través de su tienda virtual www.mundoparapeluditos.com, por Instagram en @mundoparapeluditos y vía WhatsApp. También detallaron que cuentan con un punto de venta en Perrilandia, en San Francisco, calle 73 Este, ciudad de Panamá.

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