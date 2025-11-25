Electrificación rural apuesta a las energías renovables en áreas remotas

Llevar electricidad a escuelas en sitios remotos que carecen de este servicio esencial, continuar con proyectos abandonados o rezagados y el master plan para la identificación de nuevos proyectos, son las tres prioridades para la Oficina de Electrificación Rural (OER), que tiene como objetivo abordar la brecha de electrificación en áreas rurales, así lo explicó Antonio Clement, director de la entidad.

Clement señaló que “buscamos que la energía eléctrica llegue a los lugares más recónditos de este país, ya sea que estén en áreas concesionadas por ENSA o Naturgy, o no lo estén”.

El director de la OER indicó que se está ejecutando el programa “Mi primera luminaria”, que busca brindar soluciones de energía a través de paneles solares y otras alternativas, a comunidades que difícilmente tendrán acceso a la red eléctrica tradicional, “muy lejanamente dentro de 100 años”.

Clement reconoció que en áreas no concesionadas, empresas privadas y fundaciones están implementando sistemas de energía renovable, aunque con costos asociados a la realidad de los beneficiarios.

El ingeniero destacó que la OER está explorando nuevas alternativas, como la energía eólica, y busca retomar proyectos abandonados para garantizar la culminación de obras y el acceso a la energía para más comunidades.