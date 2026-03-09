$!El turismo interno en el país se fortalece durante Semana Santa

Empresarios estiman que durante la Semana Santa (29 de marzo al 3 de abril), sectores como restaurantes, transporte y hoteles tendrán un mayor incremento en sus actividades.

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Víctor Concepción, estima que la ocupación en algunas zonas del interior del país pueda estar por arriba del 90%.

“Para Semana Santa, aunque no hay una proyección oficial, basados en años anteriores, las regiones de playa, así como lugares como El Valle, Boquete y Tierras Altas, suelen elevarse considerablemente hasta un 95%; mientras que la Ciudad de Panamá, según los eventos y llegadas de cruceros, suele estar en hasta un 70% de ocupación y el resto del país varía entre el 60-80%”, manifestó Concepción.

Roger Ducruet, director de la Asociación de Turismo Náutico de Panamá, manifiesta que todos los días de asueto con fin de semana largo benefician al turismo interno.

“Las familias hacen planes para moverse de la ciudad al interior. Puede que no tengan gastos de estadía hotelera, pero si se trasladan de una provincia a otra, esto acarrea gastos que se traducen en derrama económica para las empresas que están en el lugar que visitan”, explicó Ducruet.

Por su parte, el economista Rigoberto González, planteó el retraso para los comerciantes. “Por ley los funcionarios toman días libres, lo que ocasiona afectaciones en la cadena logística y eso tiene un costo para las empresas”.