Atraer inversión extranjera, generar oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad regional son parte de las propuestas que plantea la Expominera Internacional 2026, organizada por la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), que inició el 18 y culmina hoy 20 de noviembre.

El encuentro reúne a representantes de más de 35 países de América del Norte, Centro y Suramérica para conectar a compañías mineras, proveedores, inversionistas y organismos internacionales.

El presidente de CAMIPA, Severo Sousa, destacó la necesidad de atraer capital para el sector, pero bajo condiciones que generen confianza. “Necesitamos más minerales, pero también debemos obtenerlos de mejor forma. Necesitamos atraer inversión, pero sobre bases de confianza y seguridad jurídica”, manifestó.

Sousa señaló que para impulsar el desarrollo de la actividad minera “se requiere evidencia, conducta institucional y resultados verificables”.

El evento también incluye una rueda de negocios, el Mining Investment Forum, una agenda técnica-comercial y una zona de exposición, espacios destinados a facilitar el acercamiento entre empresas, proveedores e inversionistas.

El empresario resaltó que “la ubicación geográfica y la conectividad logística de Panamá es una ventaja para acercar proyectos, capital y conocimiento”.

Finalmente, indicó que “Expominera Internacional 2026 busca fortalecer el intercambio regional y generar oportunidades de inversión y cooperación, además de promover una industria minera vinculada con la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible”.