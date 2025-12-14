El MICI informa sobre avances en la validación de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que el ministro Julio Moltó lideró el Taller de Validación de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos de Panamá, un paso dentro del proceso que busca consolidar al país como un centro regional de conocimiento, creatividad e innovación. La actividad contó con la participación de representantes del sector privado, la academia, organismos internacionales y gremios productivos.

Durante su intervención, el ministro Moltó indicó que “seguimos avanzando en un plan orientado a atraer inversiones, impulsar actividades de mayor valor y generar empleos de calidad, con la participación activa de todos los actores aquí presentes”. Asimismo, reconoció el acompañamiento internacional que ha fortalecido el proceso.

En ese sentido, Moltó agradeció el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), representada por Nanno Mulder, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encabezado en Panamá por su representante residente, Bettina Woll de Montenach.

El titular del MICI resaltó además que las exportaciones de servicios del país superaron los 9 mil millones de balboas en los primeros meses del año, con un crecimiento superior al 8 %, lo que confirma la posición de Panamá como líder regional en el sector servicios.

Posteriormente, la representante del PNUD agradeció la asistencia y el compromiso del MICI, y enfatizó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta en el desarrollo de la estrategia nacional de exportación de servicios modernos.

Por su parte, Nanno Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL, junto a Sandro Zolezzi, consultor del organismo, presentaron los cinco pilares estratégicos de la iniciativa, así como el funcionamiento del Comité Tripartito encargado de dar seguimiento a su implementación.

El ministro Moltó enfatizó que la unidad demostrada durante este proceso constituye una de las principales fortalezas del país. “Cuando el sector productivo, la academia, los emprendedores, los gremios, las organizaciones aliadas y el Estado trabajan de manera articulada, Panamá avanza con más firmeza”, afirmó.

El taller de validación permitió integrar nuevas perspectivas, afinar prioridades y garantizar que la hoja de ruta refleje las aspiraciones de todos los actores vinculados al desarrollo nacional. En ese contexto, Moltó destacó que Panamá cuenta con estabilidad, una ubicación estratégica, talento humano y una clara vocación de servicio.

Finalmente, el líder del MICI manifestó que la estrategia, cuyo proceso de consolidación continúa, surge de un trabajo iniciado en septiembre y desarrollado a través de diversos encuentros que han permitido sumar experiencias y propuestas. “Es una hoja de ruta construida con el aporte de quienes conocen de cerca nuestros sectores, nuestras capacidades y las oportunidades que Panamá puede aprovechar”, concluyó Moltó.