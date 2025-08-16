El MEF anunció que el costo de financiamiento internacional bajó casi un 40%

Los márgenes que paga Panamá al emitir deuda en las plazas financieras internacionales han caído a su nivel más bajo en más de dos años, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“En los últimos meses, Panamá pasó de pagar una prima de riesgo superior a 330 puntos básicos a solo 200, lo que representa una reducción cercana al 40%”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

El MEF explicó que esta mejora permitirá al país financiar sus proyectos a un costo menor. “El Estado podrá acceder a financiamiento en mejores condiciones, generando importantes ahorros en el pago de intereses. Esos fondos podrán destinarse a más escuelas, hospitales, carreteras y proyectos de agua potable”.

El ministro de Economía y Finanzas destacó: “Este avance en la percepción internacional no es un dato frío: significa que Panamá está recuperando su buen nombre ante las plazas financieras. Cada punto que se reduce en nuestros márgenes representa dinero liberado que podemos invertir en mejorar la vida de los ciudadanos”, concluyó.